Hund an Baum angebunden und ausgesetzt

Wie traurig! Eine Frau aus Hof bemerkte am Freitagvormittag, dass ein Hund an einem Baum angebunden war. Als der Vierbeiner nach einer halben Stunde immer noch an dem Baum in der Rauschenbachstraße, beim Jenasteg am Saaleufer angebunden war, informierte sie die Polizei. Der abgemagerte weiß/braune Hund wurde von der Polizei ins Tierheim gebracht. Es wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hof entgegen.