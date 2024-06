Hunde greifen Seniorin beim Rasenmähen an

Ein 26-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Hirschau von einem Hund …

Hirschau: 26-Jähriger von Hund gebissen Ein 26-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Hirschau von einem Hund …

Hirschau: 26-Jähriger von Hund gebissen Ein 26-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Hirschau von einem Hund …

Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de