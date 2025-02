«Hundschuldig»: Ein Vierbeiner auf der Anklagebank

Avril ist eine Anwältin, die sich auf hoffnungslose Fälle spezialisiert hat. Einer davon ist Cosmos, ein Vierbeiner. Er hat drei Frauen gebissen und soll eingeschläfert werden. Die Aussichten auf einen Freispruch sind eher hoffnungslos, doch setzt sie alles in Bewegung, um ihren zotteligen Mandaten zu retten. «Hundschuldig» ist der erste Film von Laetitia Dosch, in dem die französisch-schweizerische Schauspielerin auch mitwirkt.

In dem absurd-komischen Film geht es der 44-Jährigen um die Beziehung zwischen Mensch und Tier und die Frage, welchen Stellenwert Tiere haben. In der Tragikomödie spielen neben Dosch in der Rolle der Avril unter anderem François Damiens, Anne Dorval und Kodi alias Cosmos mit, der 2024 in Cannes auf den Internationalen Filmfestspielen den Hundepreis «Palm Dog» gewann. (dpa)