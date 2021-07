Ideenwettbewerb „opf.rocks – Deine Oberpfalz.Deine Idee“ geht in 2. Runde

Beim Ideenwettbewerb „opf.rocks – Deine Oberpfalz.Deine Idee“, den das Oberpfalz-Marketing im vergangenen Sommer ins Leben gerufen hat, stehen die 18 Finalisten fest. Die 6 Gewinnerprojekte werden nun noch von einer Fachjury ausgewählt. Die Preisverleihung findet dann Mitte August statt. Aufgrund des großen Zuspruchs geht der Ideenwettbewerb auch sogleich in die zweite Runde. So sind erneut kluge und findige Oberpfälzer dazu aufgerufen, ihre Ideen und innovativen Projekte einzureichen. Zu gewinnen gibt es jeweils 1.000 Euro Preisgeld in den Kategorien Wirtschaft, Kunst und Kultur, Sport und Freizeit, Soziales und Ehrenamt, Essen und Trinken sowie Wissenschaft und Bildung. Dabei sind erste Ideen genauso willkommen wie fertige Projekte. Eingereicht werden können die Ideen bis zum 30.September per Brief, Mail oder Webformular.

Link zur Website mit weiteren Infos und der Anmeldung: www.oberpfalztag.de