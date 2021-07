Keinen leichten Tag hatte am Donnerstagnachmittag die Tiefgarage in der Bürgermeister-Prechtl-Straße in Weiden.

Erst hatte ein Autofahrer zwei Räder auf dem Dach und schrammte damit gegen die Deckenleuchten. Schaden hier: 8.000 Euro. Kurz darauf wollte ein Autofahrer mit Gepäckträger oben drauf auch in diese Garage und blieb an der Sprinkleranlage hängen. Mit 500 Euro fiel der Schaden hier immerhin eher gering aus.