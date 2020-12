Ihre Stimme beim Jahn Regensburg im Stadion

Der SSV Jahn Regensburg ruft zum virtuellen Mitsingen auf.

Das heißt, alle Fans können sich an einer Neuaufnahme des Liedes „SSV, unsre Liebe“ beteiligen. Diese Fanversion soll zukünftig an den Heimspieltagen die Fans und die Fußballelf virtuell zusammenbringen, solange eine lautstarke Unterstützung von den Rängen nicht möglich ist. Ab sofort kann man von zuhause aus ein Video aufzeichnen und an den Jahn schicken und zwar bis 30. Dezember. Die Aufnahmen werden professionell zu einer Neufassung gemischt und durch ein Video ergänzt, in dem alle Einsendungen drin sind. Weitere Infos und eine genaue Anleitung finden Sie hier.