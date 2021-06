Manchmal hakts gewaltig! In Furth im Wald im Landkreis Cham ist ein 49-Jähriger am Sonntag am Bahnhof im Aufzug stecken geblieben.

Der Mann aus Dachau hatte am Nachmittag den Aufzug am Bahnsteig genommen. Doch die Aufzugstür ließ sich nicht mehr öffnen, so dass er die Notruftaste drückte. Fast eine halbe Stunde musste der 49-Jährige ausharren, dann hebelte die Feuerwehr die Tür auf. Der Mann konnte schließlich seine Reise nach München fortsetzen.

Auch der Nachbaraufzug hatte dasselbe Problem, die Tür bewegte sich keinen Millimeter. Also wurden alle beide aus dem Betrieb genommen.