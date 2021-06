Amberg: Vier Menschen bei Brand leicht verletzt

Bei einem Kellerbrand am Samstag in Amberg sind vier Personen leicht verletzt worden. Die Kripo Amberg hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.

Am frühen Morgen war das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Philipp-Melanchthon-Straße gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, war das gesamte Treppenhaus stark verraucht. Vier Menschen mussten aus ihren Wohnungen gerettet werden, sie kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Alle anderen Bewohner konnten selbstständig das Haus verlassen.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Eine technische Ursache kann nicht ausgeschlossen werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar.