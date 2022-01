Impfen ab sofort am Wochenende ohne Termin

Im Impfzentrum Sulzbach-Rosenberg und der Impfstation Kennedyschule Amberg können Bürgerinnen und Bürger an Samstagen und Sonntagen auch ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft wurden. Grund ist die gesunkene Nachfrage.

Haupt- und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den Impfzentren, Krankenhäuser sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vieler niedergelassener Ärzte in Stadt und Landkreis haben seit Mitte November Extraschichten eingelegt, damit so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich schnell eine Auffrischimpfung erhalten können.

Der Erfolg ist sichtbar: Mit einer Auffrischimpfung-Quote von derzeit 45,8% (Stand 10.01.2022, 23 Uhr) liegen Amberg und Amberg-Sulzbach im Moment deutlich über den bayern- und deutschlandweiten Durchschnitt. In den vergangenen Tagen hat sich der Impffortschritt aber deutlich verlangsamt. Das liegt nicht am mangelnden Engagement der Helferinnen und Helfer, wie BRK-Impfzentrumsleiter Martin Ströhl erläutert: „Wir bieten im Moment über 1.000 Impftermine pro Tag an, stellen aber seit etwa einer Woche fest, dass nicht mehr alle Termine vergeben werden können. Insbesondere an den Wochenenden sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr ausgelastet.“

Aus diesem Grund hat sich der BRK Kreisverband Amberg-Sulzbach in Absprache mit der Stadt Amberg und dem Landkreis Amberg-Sulzbach dazu entschieden, an Samstagen und Sonntagen den Zugang zur Impfung zu vereinfachen. Ab sofort können impfinteressierte Bürgerinnen zu folgenden Zeitpunkten auch ohne vorherige Terminvereinbarung eine Impfung erhalten:

BRK Impfzentrum Sulzbach-Rosenberg (Obere Gartenstraße 3, 92237 Sulzbach-Rosenberg):

Samstag 8-12 und 13-17 Uhr

Sonntag 8-12 und 13-17 Uhr

BRK Impfstation Kennedyschule Amberg (Kennedystraße 50, 92224 Amberg)

Samstag 10:30-14:30 und 15-19 Uhr

Sonntag 10:30-14:30 und 15-19 Uhr

Darüber hinaus sind weiterhin an sieben Tagen die Woche Impfungen mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Das Impfzentrum Sulzbach-Rosenberg ist täglich von 8-12, 13-17 und 18-22 Uhr geöffnet. Die Impfstation Kennedyschule Amberg ist täglich von 10:30-14:30 und von 15:00-19:00 Uhr geöffnet.

Termine können online unter www.impfzentren.bayern oder telefonisch unter 09621/16229-7100 vereinbart werden.