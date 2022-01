Su-Ro: Traktor fängt Feuer

Ein Traktor ist am Sonntag in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg in Brand geraten.

Ein 36-Jähriger räumte mittags damit Schnee. Danach stellte er den Traktor in der Scheune ab. Abends sah dann ein Nachbar Rauchschwaden aufsteigen. Er und der Besitzer zogen dann das schon in Flammen stehende Fahrzeug aus der Scheune um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Nebenan war nämlich Stroh gelagert und außerdem ein Pferd untergebracht.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Traktor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen gilt ein technischer Defekt am Fahrzeug als wahrscheinlich.