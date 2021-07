Impfmobil im Landkreis Schwandorf unterwegs

Auch an diesem Wochenende wird wieder ein mobiles Impfteam des Landkreises Schwandorf vor dem Globus in Schwandorf impfen.

Nachdem der Impfcontainer am vergangenen Wochenende wegen eines technischen Defekts in Brand geraten war, konnte jetzt kurzfristig eine Alternative gefunden werden. Entweder wird ein Impfbus vor Ort sein oder es wird in Zelten geimpft. Heute (Freitag) haben sie die Möglichkeit von 14 bis 19 Uhr und morgen (Samstag) von 19 bis 18 Uhr. Ein Termin ist nicht nötig. Kinder zwischen 12 und 16 Jahren brauchen allerdings die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten.