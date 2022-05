Impfzentrum Tirschenreuth mit neuem Standort

Seit gestern hat das Impfzentrum im Landkreis Tirschenreuth seine zentrale Anlaufstelle nicht mehr im ehemaligen Krankenhaus Waldsassen, sondern direkt am Marktplatz in Tirschenreuth.

Es ist somit an eine der zentralsten Stellen im Landkreis gerückt. Es wird weiter mobile Angebote geben, die extra bekannt gegeben werden. Das Impfzentrum bietet an, bei Veranstaltungen eine Station einzurichten, wenn der Veranstalter das wünscht. In diesem Fall können sich Veranstalter direkt mit dem Impfzentrum in Verbindung setzen.