Internationaler Skisprung-Cup in Bischofsgrün

Am Wochenende ist der Internationale Damen-Skisprung-Alpencup in Bischofsgrün in Oberfranken zu Gast. An der wichtigsten europäischen Veranstaltung für Juniorinnen im Skisprung und der Nordischen Kombination werden Teilnehmerinnen aus acht Alpenländern und Tschechien erwartet.

Die Wettbewerbe am Freitag 12.08. und Samstag 13.08. bilden den Abschluss einer Sommertournee, die am Wochenende mit einem Skispringen in Klingenthal begann

und während der Woche mit einer Nordischen Kombination und drei weiteren Skispringen in Klingenthal und Pöhla fortgesetzt bevor es dann zum Abschluss nach Bischofsgrün ins Fichtelgebirge geht.

Zu dem bisherigen Teilnehmerinnen kommen dann auf der großen Ochsenkopfschanze noch die immer wieder starken Damen aus Slowenien dazu. Wer die Favoritinnen sind, das lässt sich schwer ausmachen, starten doch sehr viele Juniorinnen das erste mal in diesem hochrangigen Wettbewerb gegeneinander. Es darf durchaus davon ausgegangen werden, dass man in Bischofsgrün auch die eine oder andere Weltcup-Starterin der nächsten Jahre sehen kann.

Mehr Informationen