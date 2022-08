Auf der B 289 nahe Poppenreuth im Landkreis Hof kam es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Traktor.

Der Traktorfahrer wollte von der Straße nach links in ein Feld einbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt überholte der Kradfahrer den Traktor. Der Biker stieß gegen den Traktor, stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Traktor waren die Blinker voll funktionsfähig und sichtbar.