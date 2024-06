Jahn Regensburg holt Mittelstürmer Galjen

Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat den nächsten Neuzugang verpflichtet. Mittelstürmer Dejan Galjen kommt vom VfB Stuttgart II.

Der 22-jährige Mittelstürmer machte in der vergangenen Saison in der Regionalliga Südwest mit 21 Toren in 29 Spielen auf sich aufmerksam. Der gebürtige Pforzheimer entstammt der Jugendabteilung der Stuttgarter Kickers. Über die Leistungszentren der TSG Hoffenheim und des Karlsruher SC gelang ihm bei Werder Bremen der Sprung in den Profifußball. In Karlsruhe und Bremen lief er in drei Spielen in der 2. Bundesliga auf.