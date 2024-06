In Speinshart im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab hat sich ein 33-Jähriger beim Sturz mit seinem Motorroller schwere Verletzungen zugezogen.

Der junge Mann fuhr am Freitag nahe Münchsreuth auf einem Feldweg und stürzte dort aus noch ungeklärten Gründen. Der 33-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. An seinem Kleinkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.