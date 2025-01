Jahn Regensburg holt neues Trio für Rückrunde

Der SSV Jahn Regensburg ist Letzter in der 2. Bundesliga. Für die erhoffte Aufholjagd kommt neues Personal.

Der SSV Jahn Regensburg hat zum Trainingsstart gleich drei neue Spieler verpflichtet. Stürmer Sargis Adamyan (31/1. FC Köln) und Mittelfeldspieler Anssi Suhonen (23/Hamburger SV) wurden bis zum Sommer ausgeliehen. Linksverteidiger Tim Handwerker (26/1. FC Nürnberg) hat einen festen Vertrag bis Ende Juni dieses Jahres unterschrieben, wie der Jahn mitteilte.

Der Armenier Adamyan war bereits von 2017 bis 2019 in Regensburg aktiv. In 69 Spielen gelangen ihm 20 Tore. „Mit seiner Erfahrung und Qualität soll er unserer Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt helfen“, sagte Geschäftsführer Achim Beierlorzer.

Nur elf Punkte in der Hinrunde

Der achtfache finnische Nationalspieler Suhonen war im Sommer 2017 in den Nachwuchs des HSV gewechselt und absolvierte 52 Einsätze für die Profis.

Handwerker wiederum war im Sommer 2019 vom 1. FC Köln nach Nürnberg gekommen. In der Rückrunde der Saison 2023/2024 war er an den FC Utrecht verliehen. Nach einem Kreuzbandriss im vergangenen März musste die Leihe vorzeitig beendet werden. Zuletzt war Handwerker, der 126 Spiele (fünf Tore) für den Club bestritt, aber wieder voll im Mannschaftstraining dabei.

Die Regensburger holten in der Hinrunde nur elf Punkte und brauchten dringend personelle Verstärkung. In der 2. Bundesliga geht es für die Oberpfälzer am 17. Januar im Heimspiel gegen Hannover 96 weiter. (dpa/lby)