Jetzt für den Girls Day an der OTH Regensburg anmelden

Ab jetzt läuft die Anmeldung für den Girls Day an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg.

Zu diesem Zweck gibt es am 22. April Experimente und digitale Laborführungen von 9 bis 13:15 Uhr. Der Girls Day soll Mädchen und Frauen in Deutschland motivieren, technische und naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen. Es ist an der OTH Regensburg für Mädchen ab der 9. Jahrgangsstufe und dieses Jahr erstmals digital. Technische Hochschulen stellen dabei ihre Studiengänge vor – Anhand von praktischen Beispielen erleben die Teilnehmerinnen, wie interessant und spannend diese Arbeit sein kann.

Frauen in Deutschland verfügen über eine besonders gute Schulbildung. Dennoch entscheiden sie sich bei der Ausbildungs- und Studienwahl noch immer häufig für „typisch weibliche“ Berufsfelder. Damit schöpfen sie ihre Berufsmöglichkeiten nicht voll aus. Der Girls Day soll das ändern.

Anmeldungen sind online möglich: Dazu unter www.girls-day.de in der Ruprik „Angebote finden“ den Suchbegriff „OTH Regensburg“ eingeben.