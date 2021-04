„Click & Meet“ jetzt auch in Amberg

Auch nach den Osterferien ist Einkaufen in Weiden mit dem Click&Meet System möglich. Das Prinzip Shoppen mit Termin geht auch weiterhin, allerdings ab Montag nur noch mit negativem Test.

Mit diesem Anlass werden nächste Woche in Weiden vier Teststationen in der Innenstadt errichtet. Am Dienstag werden diese dann mit insgesamt 3.000 Test pro Tag an den Start gehen. Auch außerhalb der Innenstadt sind solche Stationen mit Absprache mit dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab geplant. So möchte die Stadt Weiden dem Einzelhandel so weit es geht entgegenkommen und Einkaufen weiterhin ermöglichen.

Nicht nur in Weiden auch in Amberg ist ab Montag das Einkaufen mit negativen Corona-Schnelltest möglich. Mit dem Click&Meet Prinzip können die Amberger weiterhin Shoppen. Um dies zu nutzen ruft die Stadt ihre Bewohner dazu auf die bereits integrierten Schnelltestzentren und weitere Testangebote in der Stadt zu nutzen. Auch das BRK und einige Apotheken bieten kostenlose Schnelltests an. Für ein sicheres Einkaufserlebnis will Amberg das Angebot an Schnelltest-Möglichkeiten falls nötig auch erweitern.