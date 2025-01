Jetzt um das Amt „Bayerische Bierkönigin“ bewerben

© Foto: Bayerischer Brauerbund e.V.

Bayern und Bier – diese Verbindung ist weltweit bekannt und geschätzt. Jetzt haben alle Bierliebhaberinnen, die auch die bayerische Bierkultur aktiv leben, die Chance, Teil dieser besonderen Tradition zu werden: Die Bewerbungsphase zur Bayerischen Bierkönigin 2025/2026 hat begonnen!

Bis zum 5. Februar 2025 können sich Interessierte online unter www.bayerische-bierkönigin.de bewerben. Nach einer Vorauswahl treffen sich die besten Bewerberinnen am 19. Februar 2025 im GOP Varieté-Theater in München zu einem spannenden Casting.

Die sechs Finalistinnen dürfen sich anschließend auf eine exklusive Studienfahrt ins Bayerische Brauereimuseum in Kulmbach freuen, um sich optimal auf ihre mögliche Amtszeit vorzubereiten. Ein öffentliches Online-Voting entscheidet schließlich, welche vier Kandidatinnen im großen Finale am 22. Mai 2025 im Löwenbräukeller in München gegeneinander antreten, um die neue Repräsentantin der bayerischen Bierkultur zu werden.