Zwischen Schaukeln und Rutschen einen Job finden – das geht jetzt bei uns in der Oberpfalz. Die Agentur für Arbeit Weiden bietet eine Spielplatzberatung zum Wiedereinstieg in den Beruf an.

Mütter und Väter können sich einfach ihre Kinder schnappen, auf den Spielplatz gehen und sich beraten lassen. Ganz unverbindlich, ohne Anmeldungen oder Kosten. Nur bei gutem Wetter.

Hier finden Sie alle Standorte