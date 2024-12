Die Johanniter-Weihnachtstrucker sind zurück aus Rumänien. Vier Tage lang waren die ostbayerischen Weihnachtstrucker unterwegs und haben über 15.000 Pakete an hilfsbedürftige Familien in Siebenbürgen verteilt. Laut Matthias Walk, Pressesprecher der Johanniter, nehmen die “Trucker mit Herz” sich extra Urlaub, um die Pakete nach Rumänien zu fahren. Viele von Ihnen machen das schon seit mehr als 20 Jahren, so Walk.

Auch im Jugenddorf Lokod verteilten die Trucker Pakete. In dem kleinen Dorf in den Karpaten kümmert sich eine deutsche Stiftung um Jugendliche, die ihre gesamte Kindheit in Waisenhäusern verbracht haben. Diese Jugendlichen, die oft eine Behinderung haben, können in den stiftungseigenen Häusern leben und in Werkstätten arbeiten.