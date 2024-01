Judith Rakers hört als «Tagesschau»-Sprecherin auf

Sie ist eine der bekanntesten TV-Nachrichtensprecherinnen in Deutschland. Bei der «Tagesschau» hört Judith Rakers nun nach 19 Jahren auf.

Judith Rakers hört Ende Januar als «Tagesschau»-Sprecherin auf. Die 48-Jährige gehe auf eigenen Wunsch, da sie sich mehr auf ihre unternehmerische Tätigkeit konzentrieren wolle, teilte der öffentlich-rechtliche Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hamburg mit. Rakers beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Garten und Gemüseanbau. Am 31. Januar ist sie zum letzten Mal in der Sendung zu sehen.

Eine Nachfolge wird es den Angaben zufolge zunächst nicht geben. Die 20-Uhr-Hauptausgabe, die jeden Tag von Millionen Zuschauern gesehen wird, wird damit weiterhin von Jens Riewa, Susanne Daubner, Julia-Niharika Sen, Thorsten Schröder und Constantin Schreiber präsentiert. (dpa)