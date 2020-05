Jugendzentrum Klärwerk fährt einen „Schuhkarton voller Ferien“ aus

Demnächst sind Pfingstferien – und viele Schüler wissen nicht so recht, was sie in Zeiten von Corona mit ihrer Freizeit anfangen sollen? Für alle 6- bis 12-Jährigen aus Amberg und Umgebung gibt es jetzt aber Abhilfe.

Am 2. Juni fährt das Jugendzentrum Klärwerk in der Stadt Amberg auf Wunsch „Schuhkartons voller Ferien“ aus. In den Päckchen befindet sich für jeden Ferientag eine neue Idee mit einer Anleitung zum Nachmachen und den dazugehörigen Materialien. Der erste Tag z.B. ist in Kooperation mit der Abfallberatung der Stadt Amberg entstanden, im Mittelpunkt steht das Thema Wasser.

Übrigens: Wer im Landkreis wohnt, kann sich nach Absprache und Terminvereinbarung ebenfalls einen Schuhkarton im Jugendzentrum Klärwerk abholen. Also – wer Bock auf Spiel, Spaß und Spannung hat – hier gibts Informationen wo man sich anmelden kann.

Anmeldungen nimmt das Team des Jugendzentrums unter Angabe des Namens, der Adresse und des Alters unter der Telefonnummer 09621/101710 oder der E-Mail-Adresse jugendzentrum@amberg.de entgegen. Auch für Rückfragen und weitere Informationen stehen die Mitarbeiterinnen des Klärwerks gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.