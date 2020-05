Pöbelnde Männer grölen rechtsradikale Parolen

Zwei Männer haben am Dienstag (26. Mai 2020) auf einem Supermarkt-Parkplatz in Hirschau Passanten angepöbelt und dabei auch den Hitlergruß gezeigt. Für einen 40-Jährigen endete dies in der Gewahrsamszelle. Ein 23-Jähriger wurde wieder auf freiem Fuß gesetzt.

Das alkoholisierte Duo hielt sich am frühen Nachmittag auf einem Parkplatz in der Georg-Schiffer-Straße auf, rief rechtsradikale Parolen, zeigte den Hitlergruß und beleidigte Passanten. Den einschreitenden Polizeibeamten aus Amberg traten die Beiden besonders aggressiv gegenüber, weshalb die Männer zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden mussten. Der Staatsschutz ermittelt.

Zeugen oder weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.