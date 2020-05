Junger Mann bei Düngearbeiten verletzt

Ein 29-Jähriger aus Aufhausen, im Landkreis Regensburg, hat sich am Mittwoch bei Düngearbeiten verletzt. Der 29-Jährige brachte mit dem Traktor Dünger auf dem Rasen aus.

Als das Düngemittel in der Verteilermaschine stecken geblieben war, stieg der Mann in den Behälter und wollte bei laufender Maschine mit dem Fuß den Dünger nach unten drücken. Dabei geriet er mit den Zehen in die Maschine und verletzte sich dadurch. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das nächste Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.