Justiz ermittelt wegen Galgen-Puppen bei Bauernprotest

Nach einem Bauernprotest in Wunsiedel mit Puppen in Ampelfarben an einem Galgen hat die Staatsanwaltschaft in Hof Ermittlungen aufgenommen. Das Ermittlungsverfahren werde gegen Unbekannt und wegen des Verdachts der Belohnung und Billigung von Straftaten geführt, teilte ein Sprecher der Behörde am Montag mit. Nähere Angaben konnte er zunächst nicht machen.

Zu dem Vorfall soll es bei einer Demonstration von Landwirten am Montag der vorigen Woche in Wunsiedel gekommen sein. An diesem Tag begann eine sogenannte Aktionswoche von Bauernverbänden, die sich an Sparplänen der Bundesregierung entzündet hatte. Vorermittlungen gibt es auch in einem ähnlichem Fall mit einem Galgen mit Ampelsymbol bei einem Bauernprotest in Passau in Niederbayern. (dpa/lby)