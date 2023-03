Kabinett tagt im Mai in Wunsiedel und Regensburg

Das Bayerische Kabinett plant am 9. Mai eine Sitzung in Regensburg. Das hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in München angekündigt.

Anlass seien die bayerisch-tschechischen Wochen, weswegen Tschechiens Premierminister Petr Fiala der Sitzung beiwohnen werde. „Wir haben ein munteres Arbeitsprogramm. Auch mit vielen Partnerschaften, weil ohne Netzwerke geht es nicht“, sagte Söder mit Blick auf die anstehenden Termine.

Am 25. April soll es in München eine gemeinsame Kabinettssitzung mit den Kollegen aus Nordrhein-Westfalen geben und am 2. Mai eine mit Sachsen in Wunsiedel im Fichtelgebirge. „Wir arbeiten mit vielen guten Nachbarn zusammen“, sagte Söder. (dpa/lby)