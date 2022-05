In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in den frühen Morgenstunden mehrere Bienenstöcke bei zwischen Kaimling und Irchenrieth im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in Brand gesetzt.

Die Bienenstöcke wurden erst vor wenigen Wochen dort aufgestellt. Die Polizei Vohenstrauß ermittelt und bittet um Hinweise.