Luhe-Wildenau: Feuer in Asphaltmischanlage

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de

Wohnungsbrand in Luhe: Zwei Hunde sterben Ein tragischer Wohnungsbrand hat am Montagmorgen in Luhe zwei Hunde das Leben …

Symbolfoto: Pixabay, pexels.com

Luhe-Wildenau: Einbruch ins Vereinsheim Zwischen Montagnachmittag und Mittwochvormittag drangen Unbekannte in das …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de

Hoher Schaden bei Brand in Neustädter Bekleidungsgeschäft Ein technischer Defekt an einer Deckenlampe hat am Montagmorgen in einem …

Foto: Kai Breker, pixelio.de

Rauchmelder rettet Familie vor Küchenbrand Eine Familie aus Würzelbrunn bei Floß hat am Mittwochabend einen Küchenbrand …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de

Großer Feuerwehreinsatz bei Ziegler in Hütten Brand am Dienstagmittag im Dämmfaserplattenwerk der Firma Ziegler in Hütten …

Symbolfoto: Christoph Ehleben, pixelio.de