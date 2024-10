Wanderer haben am Dienstagmittag (22.10.) den Brand einer Kapelle in einem Waldstück in Falkenstein im Kreis Cham entdeckt.

Im Innenraum waren bereits Flammen zu sehen, so dass das Ehepaar die Feuerwehr verständigte. Der Brandherd wurde gelöscht. Es entstand ein Schaden an der Einrichtung in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Spuren vor Ort wurden gesichert. Hinweise zu dem Fall nimmt die Kripo Regensburg entgegen.