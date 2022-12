Kastl: Panzerknacker scheitern an Geldautomaten

Unbekannte haben am Montagmorgen in Kastl im Landkreis Amberg-Sulzbach versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Sie schlugen gegen 02:00 Uhr in dem Geldinstitut am Marktplatz zu. Ein Geldautomat wurde beschädigt, möglicherweise sollte er durch Einleiten von Gas gesprengt werden. Es gelang aber nicht, den Geldautomaten zu öffnen. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Ein Zusammenhang mit einem in der Lauterachtalstraße in Kastl am Abend des 11. Dezember 2022 kurzfristig abhandengekommenen VW-Kleintransporter wird geprüft.

Auch wird in Zusammenhang mit den zuletzt häufig aufgetretenen Fällen von Geldautomatensprengungen in Bayern als nicht wahrscheinlich angesehen. Die Kripo Amberg bittet unter der 09621/890-0 um Zeugenhinweise.