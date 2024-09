Katy Perrys Comeback: Fehltritt oder Satire?

Als ein Adele-Fan in Las Vegas einen homophoben Spruch ruft, findet der …

Adele weist homophoben Fan zurecht Als ein Adele-Fan in Las Vegas einen homophoben Spruch ruft, findet der …

Adele weist homophoben Fan zurecht Als ein Adele-Fan in Las Vegas einen homophoben Spruch ruft, findet der …

Foto: Jordan Strauss/AP/dpa