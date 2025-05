Billie Eilish grüßt am Bahnsteig: „Passt auf euch auf“

Sie ist ein Megastar – und ruft dazu auf, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Kurz vor ihrem großen Berlin-Konzert wendet Billie Eilish sich mit einer Botschaft an Fans und Bahnfahrer.

„Hi, this is Billie Eilish“ – plötzlich grüßt ein Popstar aus den Lautsprechern am Bahnsteig. Am Freitagmorgen ertönte an den Berliner Bahnhöfen Warschauer Straße und Ostbahnhof mitten im Berufsverkehr eine Grußbotschaft der Sängerin, die am Abend ein Konzert in der Hauptstadt spielen sollte. Darin rief die 23 Jahre alte US-Amerikanerin auf Englisch zu Umsicht und gegenseitiger Rücknahme auf.

„Welcome to Warschauer Straße. Please take care of yourself and respect everyone around you“, sagte der Megastar. „Enjoy the show.“ („Bitte passt auf euch auf und respektiert eure Mitmenschen. Viel Spaß bei der Show.“) Anschließend ertönte eine kurze Sequenz von Eilishs Welthits „Birds of a Feather“. Am späten Nachmittag sollten die Grußbotschaften erneut abgespielt werden.

„Die Deutsche Bahn (DB) unterstützt die Initiative von Billie Eilish für mehr gegenseitige Rücksichtnahme im öffentlichen Raum mit diesem Pilotprojekt an den Bahnhöfen“, teilte der Konzern mit.

Am Vortag war Eilish bereits auf Tuchfühlung mit ihren treuesten Fans in Berlin gegangen. Bei einem exklusiven Treffen mit rund 100 Anhängern am Ku’damm nahm sich die Sängerin Zeit für gemeinsame Gruppenfotos und Umarmungen. (dpa)