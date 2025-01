„Katzenfrau“ Jocelyn Wildenstein ist tot

Wildenstein war für ihr ungewöhnliches Äußeres bekannt. Sie gab Millionen aus, um einer Katze ähnlich zu sehen. Nun ist sie gestorben.

Die als „Katzenfrau“ bekannte Society-Dame Jocelyn Wildenstein ist tot. Die Schweizerin starb an Silvester in Paris, wie ihr Verlobter, der Modedesigner Lloyd Klein (57), am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Ursache für den „unerwarteten“ Tod war demnach eine Herzinsuffizienz.

Laut AFP wurde Wildenstein 79 Jahre alt. Andere Medien berichteten, dass sie 84 Jahre alt wurde. AFP erklärte die unterschiedlichen Angaben mit einem Interview Wildensteins, in dem sie sich zu ihrem Alter geäußert hatte. Demnach wurde ihr Geburtsjahr mit dem ihres Ex-Mannes vertauscht.

Jocelyn Wildenstein sorgte mit ihrem Äußeren für Aufsehen. Nach eigenen Angaben gab sie mehr als vier Millionen Dollar für Schönheitsoperationen aus – mit dem Ergebnis, dass sie einer afrikanischen Wildkatze ähnlich sah, mit Sehschlitzen statt Augen und wulstigen Lippen als eine Art Schnauze.

Auch von ihrem Vornamen gibt es mehrere Schreibweisen: „Jocelyn“ oder „Jocelyne“. Wildenstein war bis 1999 mit dem Geschäftsmann Alec Wildenstein verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hatte. (dpa)