Keine Wagnerfestspiele in Bayreuth

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten beginnen heute keine Richard-Wagner-Festspiele auf dem Grünen Hügel von Bayreuth. Die Corona-Pandemie hat Deutschlands bekanntestem Opern-Festival einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Doch ganz ohne müssen die Wagnerianer in diesem Jahr nicht auskommen. In der Villa Wahnfried, dem früheren Wohnhaus Richard Wagners, veranstalten die Festspiele ein Konzert. Außerdem gibt der dänische Komponist und Performance-Künstler Simon Steen-Andersen mit seiner Video-Produktion «The Loop of the Nibelung» ganz neue Einblicke in das Festspielhaus. Sie soll ab Dienstag unter anderem auf der Homepage der Bayreuther Festspiele zu sehen sein.