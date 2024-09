Am Freitagabend (14.08.) brannten rund 1.500 Quadratmeter Waldboden in der …

Waldbrand bei Nittenau Am Freitagabend (14.08.) brannten rund 1.500 Quadratmeter Waldboden in der …

Waldbrand bei Nittenau Am Freitagabend (14.08.) brannten rund 1.500 Quadratmeter Waldboden in der …

Am Freitagabend kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr am Bezirksklinikum …

Fehlalarm an Regensburger Bezirksklinikum löst Großeinsatz aus Am Freitagabend kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr am Bezirksklinikum …

Fehlalarm an Regensburger Bezirksklinikum löst Großeinsatz aus Am Freitagabend kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr am Bezirksklinikum …

Foto: Silvia Marks/dpa