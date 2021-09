Kemnath: Junger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Kemnath im Landkreis Tirschenreuth schwer verletzt worden.

Der Jugendliche fuhr hinter einer 20-jährigen Autofahrerin. Als die Frau ihr Fahrzeug nach links ausscherte, um rückwärts in einen Parkplatz rangieren zu können, krachte der Schüler mit seinem Bike in die Fahrerseite des Wagens. Er stürzte und schlitterte einige Meter weit. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 16-Jährigen in ein Krankenhaus. Die junge Autofahrerin erlitt einen Schock.