Überschall-Knall sorgt für Unmut

Ein Überschall-Knall eines Militärflugzeugs hat am Dienstag in Teilen der Oberpfalz für Unruhe gesorgt. Besorgte Bürger meldeten sich bei der Polizei.

Jetzt kommt noch ein Schaden in einem Landwirtschaftsbetrieb in Hohenburg im Landkreis Amberg-Sulzbach hinzu. Durch den extrem lauten Knall ist ein Pfau dort derart in Panik geraten, dass er sich bei der Flucht ein Bein gebrochen hat. Der Schaden, der dem Besitzer des wertvollen Tieres entstand, liegt bei ca. 1.500 Euro.