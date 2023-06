Kinder lösen Brand in Schwarzenfeld aus

Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa

Große Wiese in Regensburg abgebrannt Eine 2500 Quadratmeter große Wiese ist im Norden Regensburgs abgebrannt. …

Neumarkt: Feuer im Wohnheim In einem Wohnheim in Neumarkt ist am Montagabend eine Matratze in Brand …

Mehrere Verletzte bei Brand von Wohnhaus in Nürnberg Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg sind am Donnerstag …

Feuer auf dem Mariahilfberg Brand am Sonntagmorgen in der Klosterwerkstatt im Franziskanerkloster auf dem …

Großbrand in Mehrfamilienhaus in Holnstein © Foto: Kreisbrandinspektion Amberg-Sulzbach Ein Großbrand in einem …

