Kinder packen Willkommensgeschenke für Kinder

Sicher kennen Sie die Aktion “Weihnachten im Schuhkarton”. In der aktuellen humanitären Katastrophe rund um den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Fluchtbewegung möchte die Initiative „ZAMHALTN“ die Aktion adaptieren und in „Hoffnung im Schuhkarton“ umwandeln.

So kann Kindern die Ankunft in ihrer neuen Heimat erleichtert werden und zeitgleich den Amberger Kindern das Gefühl gegeben werden, nicht nur zuschauen zu müssen, sondern selbst Teil der Hilfe für geflüchtete Menschen zu werden!

Wie funktioniert die Aktion?

Ganz einfach: Wir bitten Euch, zusammen mit Euren Kindern kleine Geschenkpakete als Willkommensgeschenk für geflüchtete Kinder zu packen.

Wohin gehen die Pakete?

Die Pakete kommen direkt zu neu angekommenen Kindern aus der Ukraine hier in Amberg, dafür arbeiten wir mit dem Kommunen (Stadt & Landkreis) zusammen. Sollten mehr Pakete zusammenkommen als benötigt, kommen sie direkt zu geflüchteten ukrainischen Kindern in Polen.

Wer steht hinter der Aktion?

“Hoffnung im Schuhkarton” wird organisiert von der Initiative ZAMHALTN aus Amberg und dem Verein “Amberger Kinder helfen e.V.”. Beide Organisationen engagieren sich seit Ausbruch des Kriegs ehrenamtlich für Hilfe im Kriegsgebiet, Hilfsgüterlieferungen in die polnischen Auffanglager und die Betreuung der Geflüchteten hier in Amberg

Alle Infos und eine Packliste als PDF gibts hier