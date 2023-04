Kinder setzen 150 Jahre alten Baum in Brand

Vier Kinder haben am Karfreitag in Burgweinting im Landkreis Regensburg einen 150 Jahre alten Baum in Brand gesetzt. Gegen 16 Uhr zündelten die unbekannten Kinder im Alter von etwa acht Jahren bei dem unter Naturschutz stehenden Baum.

Als der Baum Feuer fing rannten die Kinder in unbekannte Richtung davon. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, trotzdem wurde der Baum so stark beschädigt, dass er gefällt werden muss. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen.