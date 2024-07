Landkreis Regensburg: Kulturpreisverleihung 2024

In Regensburg ist wieder der Kulturpreis 2024 des Landkreises Regensburg verliehen worden. Rund 100 Gäste versammelten sich im Arconicon bei Schierling, um die drei Kulturpreisträger 2024 zu würdigen und zu feiern. Musiker Thomas Dürr aus Laaber nahm den Kulturpreis 2024 entgegen.

Bekannt ist Dürr vor allem durch seine musikalischen Wanderungen und „Hademar – Welt der Musik“ in Laaber, eine Art Museum zum Anfassen mit über 100 Musikinstrumenten. Der Jugenkulturpreis 2024 ging an Kilian Langrieger. Langrieder schloss sein Klavierstudium am Conservatorio di Musica Trento in Italien mit Prädikatsnote ab und gewann bereits zahlreiche Preise. Die Auszeichnung für das Lebenswerk erhielt Johann Festner aus Wörth a. d. Donau. Als Stadtrat initiierte Festner einen Kulturausschuss in Wörth a.d.Donau und bietet dadurch seit vielen Jahren Kunstschaffenden eine Bühne, eine Auftrittsmöglichkeit oder einen Ausstellungsort in dem Ort.

© Foto: H.C. Wagner

Die Kulturpreisträger des Landkreises Regensburg 2024, von links: Johann Festner, Kilian Langrieger und Thomas Dürr mit Landrätin Tanja Schweiger.