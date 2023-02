Kinderfasching: Schlägerei auf dem Parkplatz

Eine handfeste Auseinandersetzung lieferten sich zwei Autofahrer am Sonntagnachmittag auf dem Mehrzweckhallen-Parkplatz am Langen Steg. Als ein 29-Jähriger aus Weiden zu seinem geparkten Wagen zurückkehrte, bemerkte der Mann einen frischen Schaden an seinem Auto.

Er verdächtigte den Fahrer des nebenstehenden Autos, den Schaden verursacht zu haben. Da zu dieser Zeit in der Mehrzweckhalle ein Kinderfasching stattfand, ließ der Geschädigte den Fahrer des anderen PKW ausrufen. Vor der Mehrzweckhalle kam es dann scheinbar zum Streit. Der 29-Jährige verpasste den 56-jährigen Fahrer des anderen PKWs einen Faustschlag in die Magengrube. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Gegen den Angreifer wird wegen Körperverletzung und gegen den 56-Jährigen wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.