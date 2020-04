Kirche nach Hause holen

In besonderen Zeiten werden wir besonders kreativ. Wenn wir Gott am Sonntag schon nicht in der Kirche besuchen können, dann laden wir ihn eben zu uns nach Hause ein. Das ist das Motto von Kathrin Karban-Völkl und ihrem Mann Thomas. Immer sonntags um 9.30 Uhr gibt es in diesen ungewohnt verrückten Zeiten ein Familiengebet zum Mitmachen, Mitbeten und Mitsingen. Am Karfreitag gibt es noch eine Besonderheit: einen Familienkreuzweg, ebenfalls um 9.30 Uhr.

HIER GEHT’S DIREKT ZUM FAMILIENGEBET

Hier findet ihr auch Downloads: Wie gestalte ich eine Gebetsecke? Wie binde ich Palmbuschen? Wie gestalte ich einen Ostergarten?

Überall in der Oberpfalz werden Gottesdienste auch live übertragen. Ihr könnt euch den Gottesdienst nach Hause holen. Hier ist eine Liste mit Gottendiensten: