Klage gegen Mattel wegen Porno-Adresse auf «Wicked»-Puppen

Mattel druckt Web-Adresse von Pornoseite auf Puppen Ein fehlendes Wort kann einen großen Unterschied machen. So ließ Mattel aus …

Baywa-Konzern will 1300 Stellen streichen Deutschlands größter Agrarhändler expandierte jahrelang auf Kredit. …

Kriegsrecht aufgehoben: Präsident Yoon verliert Machtkampf Südkorea wird von turbulenten innenpolitischen Entwicklungen in Atem gehalten. …

Marktredwitz – 40.000 Euro Schmuck in Unterhose entdeckt Bei einer Zugkontrolle entdeckte der Zoll am Samstagabend bei einem …

Studie: Bayern bei Fachkräfte-Anteil in Kitas Schlusslicht In bayerischen Kitas fehlen die pädagogischen Fachkräfte. Seit Jahren kommt …

