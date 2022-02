Waschmaschine gegen Ledercouch, Krimi-Hefte für Blumentöpfe. Das Kleinanzeigenportal für Re-User im Landkreis Amberg-Sulzbach ist seit November online und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Im Januar haben im Schnitt mehr als 200 Nutzer am Tag die Website des Zentrums für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit in Ensdorf besucht. An einzelnen Tagen gab es bis zu 1.500 Seitenaufrufe und 650 Besuche. Gut erhaltene Kinderkleidung ist in dem Internetportal ebenso enthalten wie gebrauchte Spielsachen, Lerncomputer, Drohnen, Vogelkäfige, Werkzeuge und vieles mehr. Der Link zur Plattform: https://amberg-sulzbach-kleinanzeigen.de