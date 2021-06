Kliniken Nordoberpfalz: Kaum noch CoVid-Fälle

Die Zahl der Patienten, die aufgrund einer CoVid-19-Erkrankung in den Häusern der Kliniken Nordoberpfalz behandelt werden müssen, ist stark zurückgegangen.

So werden am Klinikum Weiden derzeit zwei Patienten auf der Infektionsstation behandelt, intensivmedizinisch muss kein CoVid-19-Patient betreut werden. CoVid-frei ist das Krankenhaus Tirschenreuth ebenso wie das Krankenhaus Kemnath oder die Geriatrische Rehabilitation in Erbendorf.

Und es gibt außerdem eine deutliche Erleichterung für vollständig geimpfte Besucher. Sie können ab Mittwoch (09.06.) in den Akut-Krankenhäusern ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses Angehörige besuchen.