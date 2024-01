Knallgeräusche lösen Großeinsatz der Polizei aus

Ein 23-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in Regenstauf im Kreis Regensburg …

23-Jähriger sorgt für SEK Einsatz in Regenstauf Ein 23-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in Regenstauf im Kreis Regensburg …

23-Jähriger sorgt für SEK Einsatz in Regenstauf Ein 23-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in Regenstauf im Kreis Regensburg …

Foto: picture alliance/Stefan Puchner/dpa