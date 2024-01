EC Peiting unterliegt den Blue Devils Weiden 3:5

In der Eishockey Oberliga Süd gewannen die Blue Devils Weiden am Freitagabend auswärts gegen den EC Peiting mit 5 zu 3. Der Weidener Torwart Marco Wölfel musste nach dem Penalty Schießen verletzt vom Eis gebracht werden und wird vermutlich für mehrere Wochen ausfallen. Jaroslav Hübl wird zwischenzeitlich seinen Platz zwischen den Pfosten beziehen. Am Sonntag treffen die Blue Devils auf die Tölzer Löwen. Die Partie startet um 16 Uhr.